Koeman laat Padt buiten voorlopige selectie van Oranje

Sergio Padt is buiten de voorlopige selectie van het Nederlands Elftal gelaten. Bondscoach Ronald Koeman heeft gekozen voor Marco Bizot (AZ), Justin Bijlow (Feyenoord), Jasper Cillessen (FC Barcelona) en Jeroen Zoet (PSV).

Of het niet selecteren van Padt te maken heeft met het recente treinincident en het nachtje in de cel, is niet bekend. Er is wel contact geweest tussen Koeman en de keeper. Padt wil daar verder niets over kwijt.

Padt zat al vaker bij zowel de voorlopige als de definitieve selectie van het Nederlands Elftal, maar wacht nog op zijn debuut als international.

Twee Groningers

Naast Veendammer Zoet zit ook Beertster Hans Hateboer (Atalanta Bergamo) bij de groep van 31 namen. Bijlow, Arnaut Danjuma (Club Brugge) en Pablo Rosario (PSV) maken hun debuut in de voorselectie.

Burenruzies

Oranje speelt twee wedstrijden tegen Duitsland en België. Op 13 oktober wacht in Amsterdam Duitsland voor het Nations League-toernooi. Op 16 oktober oefent Nederland tegen België.

Lees ook:

- Te Wierik neemt aanvoerdersband over van Padt

- Sergio Padt levert aanvoerdersband in; FC straft doelman niet

- FC-doelman Padt is op vrije voeten (update)

- Sergio Padt zit nog vast vanwege mishandeling en belediging in trein (update)

- 'Doelman Sergio Padt opgepakt wegens agressief gedrag in trein'