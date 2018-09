Zelf straatnamen bedenken? Stad staat er open voor

Eén op de tien straten in Groningen is vernoemd naar een vrouw (Foto: Sander Slager/RTV Noord)

Het is een goed idee om inwoners meer inspraak te geven bij de keuze van straatnamen. Dat antwoorden burgemeester en wethouders van Groningen op vragen van D66.

Ze willen hun opvolgers meegeven hier werk van te maken.

Meedenken over straatnamen

D66 opperde om net als in de gemeente Utrecht bewoners mee te laten denken. Aanleiding was een onderzoek van de geodienst van de RUG. Daaruit blijkt dat in Groningen één op de tien straatnamen naar een vrouw vernoemd is; volgens D66 te weinig.

Burgemeester en wethouders antwoorden nu dat Stadjers al regelmatig hebben meegedacht, bijvoorbeeld bij de wijk De Velden, die op de plek van het Oosterparkstadion is verrezen. Voor de toekomst zien ze meer mogelijkheden, maar dat laten ze aan het bestuur van de herindelingsgemeente Groningen.

Herindeling

Op 1 januari vormt Groningen samen met Haren en Ten Boer een nieuwe gemeente. Dat is volgens het college een geschikt moment om de manier van straatnaamgeving aan te passen.

Op dit moment is er een speciale commissie straatnaamgeving die bepaalt hoe een straat moet heten. In de commissie moeten straks ook deskundigen uit Haren en Ten Boer plaatsnemen, vindt het college.

Vanaf dan zouden ook inwoners of maatschappelijke groeperingen via een emailadres suggesties moeten kunnen doen. Ook een enquête onder de inwoners zou een goed idee zijn.

Lees ook:

- Eén op de tien straten in Groningen is vernoemd naar een vrouw (+interactieve kaart)