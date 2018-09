Na Zernike krijgt nu Paddepoel leidingen voor warmtenet

De gemeente Groningen gaat door met de aanleg van leidingen voor het warmtenet in het noordwesten van de stad. Na Zernike wordt komend jaar een deel van Paddepoel aangesloten.

De gemeenteraad moet dit besluit nu nemen, omdat er contracten liggen met afnemers. Als die niet snel duurzame warmte krijgen, kunnen ze met schadeclaims komen.

Aardbevingsgevaar

Oorspronkelijk had dit gebied via aardwarmte uit de diepe ondergrond moeten worden verwarmd, maar het Staatstoezicht op de Mijnen vond het gevaar op aardbevingen te groot. De gemeente moest daarom op zoek naar een andere manier van duurzaam verwarmen.

Tijdelijke centrale

Inmiddels staat er een tijdelijke warmtecentrale die bijna klaar is voor gebruik. Ondermeer de Hanzehogeschool en Avebe worden via die centrale en het al aangelegde deel van het warmtenet verwarmd. Als ook Paddepoel de benodigde leidingen heeft kunnen ook gebouwen daar op deze manier warmte krijgen.

De tijdelijke warmtecentrale maakt uiteindelijk plaats voor een definitieve centrale die gaat werken met restwarmte van datacenters op Zernike. Met datacenter Bytesnet is al een contract afgesloten; ook datacenter TCN is in beeld. Dit zou genoeg warmte moeten opleveren om vanaf 2020 Zernike, Paddepoel en Selwerd te verwarmen.

Eerst verkiezingen

Of het allemaal doorgaat moet komende lente blijken; dan valt een definitief besluit. Op dit moment heeft de gemeente de business case niet nog rond.

Dit betekent dat het aan de nieuwe gemeenteraad is om een oordeel te vellen over de definitieve duurzame warmtebron. Eind november zijn er verkiezingen, omdat de stad Groningen samengaat met Haren en Ten Boer.

