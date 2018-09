Buijs: 'We moeten een goeie dag hebben om van FC Twente te winnen'

Het is even puzzelen voor Danny Buijs. Welke elf moet hij donderdag tegen FC Twente het veld in sturen? Hij mist namelijk nog al wat spelers door blessures en schorsingen. Wie er wel 'gewoon' bij is is zijn doelman, Sergio Padt.

Na het treinincident, de nacht cel en een mogelijke strafzaak die volgt, heeft Buijs zijn doelman wel even apart genomen: 'Ik heb hem expliciet gevraagd of hij er klaar voor is. Padt zei ja. Dan is er voor mij geen enkele reden om te twijfelen over hem wel of niet opstellen.'

El Capitano

Te Wierik zal in het bekerduel de door Padt ingeleverde aanvoerdersband dragen. Buijs sprak al over 'el capitano'.

Afwezigen

Mimoun Mahi en Matteo Cassierra zijn nog steeds niet fit genoeg. Ahmad Mendes Moreira had nog een bekerschorsing staan die hij bij zijn vorige club Kozakken Boys opliep.

Deyovaisio Zeefuik is vanwege zijn directe rode kaart tegen AZ niet alleen zondag tegen FC Utrecht geschorst, maar ook donderdag tegen FC Twente. Ajdin Hrustic kreeg twee keer geel tegen AZ en is daardoor alleen in de competitie geschorst.

Opstelling

Zo zijn er nogal wat afwezigen en heeft Buijs een pittige puzzel te leggen. Hij wilde de opstelling niet prijsgeven, maar de verwachting is dat het in grote lijnen lijkt op de beginopstelling tegen AZ.

Uriel Antuna kan dan mogelijk op de plek van Zeefuik staan, die die positie iets aanvallender gaat invullen. Ludovit Reis of zelfs Amir Absalem kunnen er eventueel ook spelen.

Underdog?

FC Twente is een grote naam in het Nederlandse voetbal, maar toch speelt de club op dit moment op het tweede niveau. Je zou zeggen dat FC Groningen dus favoriet is, maar Buijs ziet dat niet zo.

Hij heeft de ploeg met eigen ogen aan het werk gezien in een wedstrijd tegen FC Dordrecht, op 14 september (3-0 voor de Tukkers). 'FC Twente is een gevaarlijke tegenstander met veel Spaanstalige spelers. Ze hebben indruk op me gemaak. FC Groningen moet een goeie dag hebben om van FC Twente te winnen.'

FC Groningen Live

De bekerwedstrijd FC Groningen - FC Twente begint donderdag om 18.30 uur. FC Groningen Live op Radio Noord begint om 18:00 uur. Stefan Bleeker is de commentator. Presentator Niiwino Geertsema en analist Azing Griever verzorgen de voor- en nabeschouwing vanuit de studio.

Het duel is ook te volgen via een liveblog op de site en via de app.