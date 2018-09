Drie Groningers in Jong Oranje

Bondscoach Erwin van de Looi heeft drie Groningers opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje. Het gaat om Juninho Bacuna, Jeremiah St. Juste en Richairo Zivkovic.

Jong Oranje speelt binnenkort twee EK-kwalificatiewedstrijden. Op 12 oktober kruist de ploeg van Van de Looi in Riga de degens met de leeftijdsgenoten van Letland. Dinsdag 16 oktober is Jong Oekraïne in Doetinhem de tegenstander van Jong Oranje.

FC-verleden

Bacuna (Huddersfield Town) en Zivkovic (Oostende) speelden in verleden bij FC Groningen. St. Juste groeide op in Marum en rolde via SC Heerenveen het betaald voetbal in. Hij speelt nu voor Feyenoord. Ook voormalig FC'er Oussama Idrissi (AZ) is geselecteerd. Hij scoorde zondag nog tegen zijn oude club.

