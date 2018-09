Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











'De vraag is of de brug deels of helemaal loshangt' De Paddepoelsterbrug hangt deels in het water (Foto: RTV Noord/Marco Grimmon)

De politie onderzoekt of het gevaar bestaat dat de Paddepoelsterbrug buiten de stad Groningen helemaal los kan schieten. 'De vraag is of hij deels of volledig loshangt', zegt verslaggever Marco Grimmon.

'De brug staat erbij zoals 'ie er volgens mij nog nooit bij heeft gestaan', omschrijft hij de situatie. Voorlopig kan niemand over de brug en het scheepverkeer ligt tot nader order stil. 'Wat gebeurt hier!?' Ada was ooggetuige van de aanvaring. 'Ik kwam aanrijden met de auto en zag de brug helemaal omhoog komen. Die brug werd ontzet. Ik dacht: wat gebeurt hier? Ik heb meteen 112 gebeld.' Schip ligt aangemeerd Onder welke omstandigheden het schip tegen de brug over het Van Starkenborghkanaal is gevaren, heeft de ooggetuige niet gezien. Het schip ligt verderop aangemeerd. Lees ook: - Paddepoelsterbrug ligt deels in het water na aanvaring door schip