Gomarus College in Zuidhorn gaat dicht

De vestiging van het Gomarus College in Zuidhorn gaat per 1 augustus 2019 dicht. Een sterk teruglopend leerlingenaantal dwingt de school voor gereformeerd voorgezet onderwijs de deuren te sluiten.

Het Gomarus College zit al sinds mensenheugenis in Zuidhorn en is een begrip in het Westerkwartier.

Slechte prognoses

'In de afgelopen drie jaar is het aantal leerlingen met zestig gedaald', zegt directeur Kees Heek. 'We hadden 219 leerlingen en nu zijn dat er nog 159. En de prognose is dat we de komende jaren nog verder dalen naar 130. Dan komt de kwailteit van het onderwijs in gevaar en dat willen we niet.'

De 32 leerlingen die nu in de vierde klas van de mavo zitten kunnen volgend voorjaar in Zuidhorn nog hun examen doen.

Vestiging in Stad

Hoe kan het dat de school in zo'n korte tijd krimpt? Het Gomarus lijkt een concurrent van zichzelf te zijn.

Heek: 'Ouders in de regio Zuidhorn kiezen er steeds meer voor om hun kinderen naar een van onze vestigingen in de stad te laten gaan. Daar is het aanbod breder. Onze campus is in trek, het tweetalig onderwijs is populair en straks hebben we ook nog een vak-mavo waar leerlingen naartoe kunnen.'

Zoeken naar een oplossing

Na de sluiting van de vestiging Zuidhorn kunnen de leerlingen terecht bij de vestigingen in Groningen, Drachten of Leeuwarden. Met alle leerlingen en hun ouders wordt naar de beste oplossing gezocht.