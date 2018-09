Schipper: 'Wij hadden groen sein; de brug draaide tegen ons schip aan'

Het schip dat woensdagmiddag tegen de Paddepoelsterbrug voer had groen sein. De brug draaide dicht toen het schip niet meer op tijd kon remmen. Dat zegt schipper Ronald Sipsma.

Remweg

Hij was met zijn binnenvaartschip, de Andamento, op weg naar Duitsland: 'Toen we de brug naderden, kregen we via de marifoon toestemming om door te varen. We kregen ook een groen sein. Maar toen we de brug op een paar honderd meter genaderd waren, draaide hij ineens dicht. Onze remweg is een kilometer dus het was te laat om nog te remmen.'

Scheuren

Zijn schip heeft forse schade aan het casco maar kan, als het scheepvaartverkeer weer op gang komt, wel verder varen. De klap van de aanvaring was volgens omwonenden zo hevig dat in naburige huizen scheuren in de binnenmuren zouden zijn ontstaan.

Op afstand bediend

De brug wordt op afstand bediend door Rijkswaterstaat. Die houdt met camera's vanuit de Oostersluis de plaatselijke situatie in de gaten. Volgens Sipsma komen aanvaringen en bijna-aanvaringen vaker voor sinds bruggen op afstand worden bediend.

Maar dat wordt tegengesproken door woordvoerder Wendy Batist van Rijkswaterstaat: 'Dat beeld herkennen wij niet, we hebben juist de indruk dat er door de voortdurende begeleiding op afstand minder problemen zijn.'

Het kapotte brugdeel wordt woensdagavond weggetild. Rijkswaterstaat hoopt dat er donderdag weer gevaren kan worden.

Lees ook:

- 'De vraag is of de brug deels of helemaal loshangt'

- Paddepoelsterbrug ligt deels in het water na aanvaring door schip