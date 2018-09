Noord Vandaag: 'Een burn-out is heel wat anders dan een depressie'

De Groningse Ineke Diettrich gaat zoals iedere dag naar haar werk, totdat ze ineens op de werkvloer in huilen uitbarst. Ze weet niet waarom. Later hoort ze dat ze een burn-out heeft. Maar hoe herken je de symptomen? Psychiater Carl Blijd legt het uit.

1) Even omfietsen a.u.b.

Een niet-alledaags gezicht: een brug die schuin in het water hangt. De Paddepoelsterbrug moest het woensdag ontgelden, toen een schip er tegenaan voer.



2) Heel Groningen 'burn-out'?

Bijna 16% van de Groningers hier last van. In de stad ligt dat percentage zelfs op 20%. Maar hoe weet je nou of je een burn out hebt? De Groningse Ineke Diettrich weet er alles van. Psychiater Carl Blijd vertelt in de uitzending hoe je de eerste symptomen herkent.



3) App je even? Niet op de fiets!

Appen op de fiets wordt volgend jaar verboden, tenminste als het aan de minster ligt. Te gevaarlijk, het zorgt voor doden en gewonden in het verkeer. Derk Bossscher zag vandaag ook weer fietsers die meer oog hebben voor hun mobiel dan voor het fietspad.



4) Maak van je roze wolk geen rookwolk

Als je net een kind hebt gekregen is brandveiligheid niet het eerste waar je aan denkt. Dat moet anders vindt brandweer Groningen. Daarom krijgen alle nieuwe ouders in Groningen bij aangifte van hun kindje een tas vol spullen die het huis brandveiliger maken.



Bekijk de hele uitzending via de video hierboven of op Uitzending Gemist.