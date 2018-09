Duitse brandweer boekt progressie bij bestrijding veenbrand

De Duitse brandweer bestrijdt de veenbrand in de grensstreek (Foto: Bundeswehr/ANP)

De Duitse eenheden die de veenbrand bij Meppen bestrijden, zijn aan de winnende hand. 'Het aantal plekken waar het nog smeult is duidelijk veel kleiner geworden', zei woordvoerder Klaus Wickboldt woensdag.

Inzet daalt geleidelijk

Het hoofd van de afdeling brand- en rampenbestrijdingsdienst van de deelstaat Nedersaksen waagde zich niet aan een voorspelling wanneer het vuur echt uit zal zijn. Het is de bedoeling dat militairen eind volgende week de bluswerkzaamheden op hun oefenterrein weer geheel zelfstandig doen. De inzet van brandweerlieden van elders wordt vanaf nu geleidelijk verminderd.

Sabotage

Het leger blijft transporthelikopters inzetten om de ondergrondse gloeihaarden te doven. Vanuit gevechtsvliegtuigen worden donderdag opnieuw warmtebeelden gemaakt van het gebied. De brandbestrijding is dinsdagnacht mogelijk bemoeilijkt door sabotage. Waterslagen bleken mankementen te hebben. De marechaussee stelt een onderzoek in. Ook is de bewaking van het terrein verscherpt.

Lees ook:

- 'Duitse veenbrand binnen paar dagen onder controle'

- Duits leger assisteert bij brand grensgebied

- Duitsland roept noodtoestand uit vanwege grote veenbrand