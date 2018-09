Toename van brugbotsingen, maar Rijkswaterstaat weet niet waarom

Een schip dat tegen een brug vaart: het gebeurt de afgelopen jaren vaker. Rijkswaterstaat kan naar eigen zeggen 'geen eenduidige oorzaak aanwijzen'.

'Opnieuw aanvaring schip tegen brug', 'Aanvaring Van Starkenborghkanaal is de zoveelste in drie jaar tijd' en 'Twee aanvaringen met bruggen op een avond'. Het is een kleine greep uit de nieuwskoppen van de afgelopen jaren.

Meer schepen

Het verkeer over water groeit, stelt Rijkswaterstaat. Meer containers vinden hun weg via de vaarten en de schepen hebben gemiddeld 600 ton meer bij zich. Ook het aantal ongelukken op het Van Starkenborghkanaal tussen Lemmer en Delfzijl groeide de afgelopen jaren.

'In verreweg de meeste gevallen ging het om schade aan een brug en het geleidewerk, dat een brug of sluis tegen een aanvaring beschermt', stelt Rijkswaterstaat na onderzoek. Tussen 2006 en 2016 ging het om 300 aanvaringen.

In april verliest een schip de stuurhut na een botsing met een brug.



Schade in de miljoenen

Vooral de afgelopen jaren steeg het aantal aanvaringen. In 2013 stond de teller nog op 16. Een jaar later lag dit aantal op een (tot nu toe) recordhoogte van 71. Daarna daalde dit aantal weer, maar in 2016 werden er nog steeds 60 aanvaringen genoteerd. De reparatiekosten liepen in de loop der jaren op van tonnen naar miljoenen.

Momenteel worden diverse 'te lage' bruggen aangepakt om ongelukken in te beperken. Onder andere de Paddepoelsterbrug die woensdag werd aangevaren staat nog op de planning. Dit geldt ook voor de 'te lage' Gerrit Krolbrug in Stad.

Begeleiding op afstand

Het op afstand monitoren van bruggen werkt volgens Rijkswaterstaat prima. 'We hebben de indruk dat er door de voortdurende begeleiding op afstand minder problemen zijn', zegt woordvoerder Wendy Batist. Volgens de schipper die tegen de Paddepoelsterbrug voer was het juist de communicatie die problemen opleverde.

Het ging vaker fout

Een overzicht van aanvaringen door de jaren heen, ook aanvaringen die niét over het Van Starkenborghkanaal waren:

23 november 2000: Schip vernielt brug in Stad

18 januari 2001: Schip vaart tegen brug in Stad

21 februari 2002: Korrewegbrug in Stad door schip

17 januari 2006: Vrachtschip Geronimo botst tegen brug

17 juni 2007: Jacht ramt Gerrit Krol-brug in Stad

11 februari 2008: Schip zit klem onder openstaande brug

3 november 2010: Twee binnenvaartschepen varen tegen brug

1 februari 2011: Schip ramt brug bij Hoogezand

16 februari 2011: Schipper vergist zich in doorvaarhoogte

20 maart 2012: Meedenerbrug geramd door schip

14 september 2012: Brug bij Dorkwerd door aanvaring gestremd

29 augustus 2013: Dorkwerderbrug gestremd na aanvaring

22 januari 2014: Vrachtschip ramt brug bij Dorkwerd

4 februari 2014: Brug Stroobos na aanvaring afgesloten voor verkeer

5 november 2014: Schip ramt Borgbrug in Eemskanaal

23 juli 2015: Binnenvaartschip ramt remmingswerk Eelwerderbrug

14 juni 2016: Schip dat klem zat onder nieuwe brug Dorkwerd is los

19 juli 2016: Dorkwerderbrug opnieuw geramd door schip

17 januari 2017: Scheepvaartroute naar Groningen gestremd door aanvaring met brug

17 oktober 2017: Brugdek belandt op vrachtschip in Van Starkenborghkanaal

27 oktober 2017: Opnieuw aanvaring schip tegen brug

19 april 2018: Schip botst tegen tafelbrug en verliest stuurhut

25 juli 2018: Twee aanvaringen met bruggen op één avond: hoe kan dat?

26 september 2018: Paddepoelsterbrug ligt deels in het water na aanvaring door schip