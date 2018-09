Landelijke primeur: Rookverbod op straat in Groningen

Het pakje shag blijft voortaan in bepaalde delen van de stad in de broekzak (Foto: Roos Koole/ANP)

In de stad Groningen mag vanaf woensdag niet meer overal op straat worden gerookt. Het gaat om de openbare ruimte rondom publieke gebouwen zoals theaters, ziekenhuizen en de kinderopvang.

Niet eensgezind

Niet alle partijen in de Groninger gemeenteraad zien de maatregel zitten. VVD en SP stemden niet in met het plan. Ze geloven niet in een verbod en stemden dus tegen de maatregel. Volgens de gemeente Groningen hebben al dertig organisaties zich gemeld om de openbare ruimte rondom hun gebouw rookvrij te maken door een rookvrije zone aan te vragen.

Ook schadelijke gassen

Met het aannemen van het voorstel is niet alleen sigarettenrook verboden in een rookvrije zone, maar ook andere schadelijke rookgassen zoals uitlaatgassen van brommers en auto's of rook van een barbecue.

Boete

Roken in een aangewezen rookvrije zone betekent een overtreding dus een boete. Volgens wethouder Mattias Gijsbertsen is het niet de bedoeling om boetes uit te schrijven. Mensen moeten elkaar vooral aanspreken op het foute gedrag. Handhaven op de maatregel is overigens überhaupt niet mogelijk omdat er te weinig handhavers zijn.

Groningen kent een landelijke primeur met het instellen van een rookverbod op straat.

