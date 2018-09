Hopplukmachine maak monnikenwerk overbodig

Voor het eerst draait er een hopplukmachine in Nederland. Fokko Prins uit Zuidbroek en brouweriij Maallust in Veenhuizen haalden het apparaat hier naar toe.

Goede oogst

Prins is professioneel bezig met de teelt van hop. Naast zijn woning in Zuidbroek staan stellages van houten palen en staaldraad waar de ranken zich naar boven slingeren. Ondanks de hete en droge zomer is Prins tevreden: 'De oogst ziet er goed uit'.

Veenhuizen

De Zuidbroekster haalt de metershoge ranken naar beneden met een speciale oogstwagen. De ranken worden afgesneden en naar beneden getrokken. Vervolgens worden ze naar Veenhuizen gebracht.

Duitsland

Daar wordt met de inzet van gedetineerden ook hop geteeld. Prins wordt ook daar ingezet voor de oogst. Het is ook de plek waar de hopplukmachine staat, die Prins nu samen met Henk Timmerman van brouwerij Maallust en een aantal gedetineerden gebruikt.

Timmerman: 'Bij mijn weten is dit de eerste hopplukmachine van Nederland. We hebben hem in Zuid-Duitsland gekocht, van een boer die er meer stopte.'

2500 mensuren

De machine doet het werk veel sneller dan een mensenhand. Timmerman: 'Met de hand duurt het ongeveer een half uur per rank. Er staan hier 5000 ranken per hectare, dus dan ben je per hectare 2500 mensuren kwijt. Deze machine doet het in 2 a 3 dagen'.

De hop gaat voor een deel naar Maallust. De rest wordt verkocht aan andere brouwers.

De geoogste hopbellen