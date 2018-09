Het recept voor een burn-out: perfectie willen en geen nee kunnen zeggen

Hoe is het met overspannenheid in het noordelijk bedrijfsleven? Het NoordZaken-panel zocht het uit (Foto: Archief/RTV Noord)

We hebben op ons werk steeds meer te doen. Een toenemend aantal werknemers bezwijkt onder de druk. Met een hoger ziekteverzuim en een toename van het aantal burn-outklachten als gevolg. We raadplegen ons NoordZaken-panel om te zien hoe het zit met de overspannenheid bij het noordelijk bedrijfsleven.

Onderzoekbureau TNO heeft uitgezocht dat circa zestien procent van alle werknemers kampt met burn-outklachten. In een stad als Groningen is dat zelfs 19 procent. Eén op de vijf werknemers balanceert er dus op het randje. We leggen de panelleden de vraag voor hoe het zit met de werkdruk binnen hun organisatie. Het woord is aan het panel.

Martin van der Leest, directeur Sealtec

'Bij ons is de klant koning. Dat betekent dat we 24/7 klaar moeten staan. Er is dus wel eens werkdruk omdat er acuut iets opgelost moet worden. Dat is niet zo erg. Waar je voor moet waken is dat mensen het structureel druk hebben.'

'Of mensen er aan onderdoor gaan hangt sterk af van wat ik noem persoonlijk leiderschap: hoe gaat iemand met zijn tijd om. Overbelasting ontstaat wanneer mensen dat niet goed kunnen rangschikken. Waar we zeker vanaf moeten is het idee dat druk hebben status geeft.'

'De meeste mensen zijn best in staat flinke drukte op het werk te hanteren. Wanneer het privéleven tenminste in balans is. Andersom geldt het ook. Maar wanneer beide in onbalans zijn, dat redden velen niet. Het is daarom ook nogal gemakkelijk zoals de vakbonden vaak naar werkgevers wijzen. Privé is hier net zo goed van belang.'

'De laatste tien jaar hebben we een stuk of vier medewerkers gehad die het gas te diep hadden ingetrapt. Vaak mensen die naar perfectie streven en geen nee kunnen zeggen. Die mensen nemen we dan in bescherming. Ze moeten dan het werk een tijdlang helemaal loslaten; geen mail, geen telefoon.'

Sealteq in Stadskanaal doet in bescherming en behoud van staal- en betoninstructies.

Ayhan Tatlicioglu, directeur Inter-Psy

'Wij ervaren dat de druk op psychiatrie toeneemt. Dat heeft weer gevolgen voor onze organisatie. Ook hier stijgt de werkdruk. We doen veel om het beheersbaar te houden. We zijn een vitaliteitsprogramma gestart met aandacht voor bewegen en voeding. Het ziekteverzuim bij Inter-Psy lag rond de tien procent. Dankzij onze maatregelen is het gedaald naar een procent of drie.'

'De kern van het probleem in de organisatie was feitelijk dat er te weinig contact was tussen management en de werkvloer. Het contact en de aandacht voor elkaar ontbrak. Het is iets dat in deze jachtige wereld vaak mist. We zagen elkaar letterlijk niet zitten.'

'Daar doen we wat aan via gezamenlijke activiteiten. We doen nu samen mee aan de 4 Mijl bijvoorbeeld, er wordt gezamenlijk gewandeld. Dat is nieuw voor deze organisatie.'

'We zijn erin geslaagd de perceptie van werkdruk te veranderen. Mensen kunnen het nu eenmaal beter volhouden wanneer ze zich gesteund en gehoord voelen door de organisatie. De nadruk ligt op het samen aankunnen. Want zeker niet werkt is de zweep erover leggen en zeggen: de wachttijden lopen op, dat kunnen we niet hebben.'

Inter-Psy is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg en werkt in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe.

Erik Meems, directeur Century Autogroep

'Werkdruk is er zeker. De economie groeit, we hebben overnames gedaan en nieuw gebouwd. Dat trekt allemaal werk aan. Dat is in de eerste plaats positief. Door de krappe arbeidsmarkt wordt er ook aan onze mensen getrokken. Sommigen vertrekken. De mensen die het werk moeten doen, hebben het drukker gekregen.'

'Werkzaamheden zijn ingewikkelder geworden. Een service-adviseur, die het eerste contact met de klant heeft, moet tegenwoordig enorm veel kennis hebben. Voor een verkoper geldt het ook.'

'Het ziekteverzuim is door de omstandigheden iets gestegen. Van de ziektegevallen zit ongeveer tien mensen met burn-out klachten thuis. Op 420 werknemers vind ik dat nog acceptabel.'

'We proberen de druk op te vangen door prioriteiten te stellen. Soms doen we dus gewoon dingen niet. We versimpelen processen en we organiseren ze slimmer. We kijken of we taken bij mensen vandaan kunnen halen en we hebben een anti-verzuimprogramma opgezet.'

'Ook is een opleidingshuis opgezet om medewerkers te trainen en er is een recruiter aangesteld om vacatures te vullen. Mijn doel is om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk in hun vel zitten.'

Century Autogroep is dealer van VW en een reeks andere automerken. Sinds 1932 in de stad Groningen, nu met achttien vestigingen aanwezig in Groningen en Drenthe.

Wilfred den Hartog, Organ Assist

'Werkdruk is er, het valt niet te ontkennen. Bij ons komt het in pieken, gedreven door vraag van klanten. Die is niet altijd te sturen en te voorspellen.'

'We trachten het op te vangen door mensen zoveel mogelijk hun eigen agenda te laten bepalen zodat ze zelf hun taken zo goed mogelijk kunnen plannen. We bieden medewerkers flexibiliteit. Ze zitten ook niet vast aan een begin- of eindtijd van hun werkdag. Als het rustig is kunnen ze eerder naar huis en als het druk is kunnen ze een tandje bij zetten. Die vrijheid wordt gewaardeerd.'

'Vakantie moet ook echt vakantie zijn. Werk wordt overgedragen aan een ander. Makkelijk is dat niet want klanten hebben een vast aanspreekpunt en een mailtje of een telefoontje is makkelijk gepleegd.'

'Belangrijk is dat de balans goed is, dan kun je de druk opvangen.'

Het stad-Groninger bedrijf Organ Assist ontwikkelt en produceert apparatuur waarmee lichaamsfuncties in organen, die worden getransplanteerd, op peil worden gehouden.

