Internationale studenten kiezen vaker voor terugkeer door kamernood

Het aantal internationale studenten dat Groningen verlaat omdat ze geen kamer kunnen vinden is hoger dan andere jaren. Dat heeft Groningen wethouder Roeland van der Schaaf (PvdA) laten weten.

Om hoeveel studenten het gaat is niet duidelijk. 'Zodra we de cijfers hebben laten we dat weten', zegt de wethouder tijdens de gemeenteraadvergadering van woensdagavond. 'Onze indruk is wel dat meer internationale studenten Groningen verlaten omdat ze geen kamer kunnen vinden. Dat krijgen we ook terug van de RuG.'

De gemeenteraad van Groningen organiseert volgende week een hoorzitting met de RUG, Hanze en studentenorganisaties om de kamerproblematiek onder internationale studenten te bespreken.

