Twij Deuntjes met de keus van Harry Niehof in 'Loat mie heuren'

Twij Deuntjes 30 september 2018

Swinder - Twijde Hans

Zuver Scheerwol - Piene in mien haart

René Beverwijk – Mien noam is Gré

Hail Gewoon – S.V.P.

Fransien Kuiper – Bist veraanderd

Reinhard Mey – Sei wachsam

Lianne Abeln – Kastanjes

Jana Iris Augustin – Colors

Harry Niehof – Wies mie de weg

Susana Seivane – Norwegian Wood

Bert Hadders & De Nozems – As Julio gait zingen

Fixkes – Kvraagetaan

Marc Korfage – Veur heur

Nulviefteg – De gebrokenhaartenreperoetieman

Twijde Uur:

Stroatklnkers – Nij Stoatenziel

Edwin Jongedijk – Johan

Marlene Bakker - Doe waist beter

Gert Sennema & Westkantstad – Veur diij

Irene Wilkens & Sikkom Kult – Veur dij

Eva Croissant - Dein Herz trägt Felsen

Ate Zuidhof & Greethe de Vink – Noar de kermis tou

Sandy Denny – Who knows where the time goes

Eddy Koekkoek - Zalstoe altied bie mie blieven

Victoria Hanna – 22 Letters

Hans van der Lijke - Aailand ien de aiveghaid

Wia Buze - Mor n man is e altied veur mie

Ten Have & De Groot - t Leste laid

Svãng – Muista minua