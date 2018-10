Twij Deuntjes met de keus van Dion Bouwes in 'Loat mie heuren'

Dion Bouwes laat zijn favoriete muziek horen in Loat mie heuren (Foto: Rolf Schreuder)

Twij Deuntjes 7 oktober 2018

De Troebadoers – Riekdom

Jan Veldman - Doen in Oskerd

Bert Hadders & De Nozems - Pekelder waals

Rieks Folgerts – Mien laifste stee

Olaf Vos – Aaierbaal

Reinhard Mey – Spielmann

Alex Vissering & PBG – Mien leven is net n film

Hazelius Hedin – Emigrantens farvãl

Krödde – Train noar noord

Reg Meuross – My name is London Town

Dion Bouwes & Dennis Krottje – De moat is vol

Kris de Bruyne – 's Nachts als het donker is

Jannie & Roelof Stalknecht – Dien bliede lach

Twijde Uur:

Will Stevens – De mooiste van de klas

Arnold Veeman - Recht in joen haart

Edwin Jongedijk & Marlene Bakker – Ofschaaid

Alje van Bolhuis – Ainmoal ien week

Törf – Noordenwind

Dota Kehr – Zwei im bus

Nothing But Thieves – Hell, Yeah

Stad – Oet dien boukje

Kai Degenhardt – Auf anderen Routen

Martin Korthuis – As ik die wil zain

Erwin de Vries – Leef t leven

High Temperature – Mien laiverd (dat bistoe)

Svãng - Syyspihlajan