Waldadrift in Bedum volgende week gestremd De Waldadrift in Bedum (Foto: Google Street View)

Het deel van de Waldadrift in Bedum tussen de rotonde in de Groningerweg en de Schoolstraat is vanaf maandag 1 oktober gestremd.

De hoofdmoot van de werkzaamheden bestaat uit het aanbrengen van een asfaltlaag. Daarnaast worden de groenvoorzieningen aangepakt en wordt de riolering vernieuwd. De stremming duurt tot en met vrijdag 5 oktober. Tijdelijke halte Het verkeer wordt tijdens de stremming met borden omgeleid. Lijn 61 van Qbuzz stopt tijdens de werkzaamheden bij een tijdelijke halte aan het Boterdiep Oostzijde. De bushaltes aan de Waldadrift, de Schoolstraat en de Molenweg vervallen tijdelijk.