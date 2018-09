4 Mijl zet vergeefs in op vijfvoudig winnaar Kipchoge

Eliud Kipchoge achter op de motor over het parcours van de 4 Mijl van Groningen. Als het aan de organisatie had gelegen was de Keniaan erbij geweest op zondag 14 oktober.

De wereldrecordhouder op de marathon heeft helaas andere verplichtingen. Kipchoge, die de 4 Mijl vijf keer won, noteerde twee weken geleden de nieuwe toptijd over ruim 42 kilometer in Berlijn.

Sponsor

'Hij is na alle mediaverplichtingen een week later naar Kenia vertrokken. Hij heeft daarna een Tour door Azie voor een langere periode voor zijn sponsor Nike', vertelt racedirector Elske Dijkstra.

'My town, my track'

Van 2004 tot 2008 was 'Mister 4 Mijl' de allerbeste op het traject tussen Haren en Groningen. 'This is my town, this is my track' was zijn standaard uitspraak na iedere zege op de Vismarkt in hartje Stad.

'Als hij wel tijd had gehad om hier te zijn, hadden we hem gevraagd om de deelnemers aan de 4 Mijl 4 You op zaterdag te supporteren, het startschot te geven en de prijzen uit te reiken aan de mannen internationaal op zondag.'

Niet de laatste poging

En dus ook het ritje over ruim zes kilometer achter op de motor. Alleen voor het plaatje was het al schitterend geweest. Daarnaast zou het een mooi gebaar zijn geweest van Kipchoge bij het evenement waar hij zijn loopbaan begon als wegatleet. Het zal ongetwijfeld niet de laatste poging van de organisatie zijn om hem naar Groningen te halen. Volgend jaar is er weer een kans.

