Nationale toplopers komen naar 4 Mijl

De 4 Mijl van Groningen kan rekenen op de komst van een aantal nationale topatleten. Onder andere Susan Krumins en Khalid Choukoud zijn vastgelegd.

Grote toernooien

Krumins draait de laatste jaren steevast mee in de wereldtop op grote toernooien. Haar hoogtepunt tot nu toe is de zilveren medaille op de tien kilometer bij het EK Atletiek in Berlijn begin augustus. Vorige week werd ze nog derde in de Dam tot Damloop over tien Engelse mijlen. Krumins deed in 2014 al een keer mee aan de 4 Mijl. Ze liep een tijd van 20.05, op dat moment het Nederlands record.

Een jaar later werd haar tijd verbeterd door Maureen Koster. Zij noteerde 19 minuten en 59 seconden. Ook Koster is van de partij bij de 4 Mijl van 2018.

Stadsloop

Choukoud komt voor de tweede keer dit jaar naar Groningen. Op de laatste zaterdag van juni liep hij de tien kilometer van de Stadsloop in Appingedam. Hij zal de strijd willen aangaan met Roy Hoornweg. Hij was vorig jaar derde in het nationale veld. De drie jaren daarvoor was hij steeds de snelste Nederlander.

