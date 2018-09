'Er is een communicatieprobleem rondom de zuidelijke ringweg'

Groningen wethouder Paul de Rook (D66) vindt dat er een 'communicatieprobleem' is rondom de informatievoorziening over de aanpak van de zuidelijke ringweg richting de inwoners van de stad.

De wethouder wil kijken hoe de communicatie richting inwoners kan worden verbeterd. 'Als wij merken dat er in de stad foute beelden heersen over het project dan moeten wij daar iets mee.' Volgens de wethouder wordt er veel informatie geplaatst op de website van Aanpak Ring Zuid, maar is die informatie niet effectief genoeg. 'Aan het aanbod heeft het niet gelegen. Aan de effectiviteit wel.'

Er zijn allemaal dingen gebeurd, zoals de vleermuizenproblematiek, maar communiceer daar dan over Sebastiaan Ruddijs - PvdA Groningen

Raadsleden vinden dat ze ook onvoldoende worden geïnformeerd door zowel de provincie- als gemeentebestuurders. Wethouder Paul de Rook (D66) herkent zich niet in het beeld.

'Overgeleverd aan de media'

Collegepartijen GroenLinks, PvdA en VVD riepen wethouder De Rook op om beter te communiceren. 'We moeten gissen wat er precies aan de hand is', zegt Sebastiaan Ruddijs (PvdA). 'Waarom wordt er zo slecht gecommuniceerd. We zijn nu overgeleverd aan de verhalen die in de media staan.' Volgens het PvdA-raadslid moeten bestuurders goed uitleggen wat er aan de hand is. 'Er zijn allemaal dingen gebeurd, zoals de vleermuizenproblematiek, maar communiceer daar dan over.'

Waarom een debat over de ringweg?



De gemeenteraad van Groningen sprak over de aanpak van de ringweg naar aanleiding van de invoering van een speciale adviescommissie. Die commissie moet ervoor zorgen dat de aanleg van de ringweg geen verdere vertraging oploopt en dat de extra kosten binnen de perken blijven. Aannemerscombinatie Herepoort heeft te maken gehad met meerdere tegenvallers. Daardoor wordt de nieuwe zuidelijke ringweg drie jaar later opgeleverd dan gepland. Op dit moment wordt er gewerkt aan een aangepaste planning van het project.

Als we ergens veel brieven over versturen én over spreken dan is het de aanpak van de ring Paul de Rook - verkeerswethouder Groningen

De raadsleden kregen via een brief te horen dat er een speciale commissie ingesteld wordt. ChristenUnie voorvrouw Inge Jongman vindt die brief veel te summier. 'Ik snap dat de wethouder geen twaalf kantjes gaat volschrijven, maar iets meer informatie had wel gemogen.'

Communicatie richting raad is oké

Verantwoordelijk wethouder Paul de Rook is het niet eens met communicatie stelling van de partijen. Hij somt het aantal brieven op dat is verstuurd en trekt de conclusie dat de raadsleden naar zijn mening vaak op de hoogte zijn gebracht over de voortgang van de ringweg. 'Beeld dat er niet gecommuniceerd zou zijn is bezijden de waarheid. Als we ergens veel brieven over versturen én over spreken dan is het de aanpak van de ring wel.'

SP wil nog een commissie

Voor SP is het vooral van belang dat de klus geklaard wordt. 'Valt de klus wel te klaren? Wij willen van een onafhankelijke club weten of dat kan. Of het geklaard kan worden binnen de gemaakte afspraken', laat Wim Koks weten.

De partij wil dat er een beoordelingscommissie komt. Een groep van wijzen die bekijkt of de aanpak van het project technisch haalbaar is, maar ook of het nog binnen het gestelde budget kan. Er is een budget van 642 miljoen euro voor de ombouw van de weg. De roep om een extra commissie kon niet op een raadsmeerderheid rekenen.

Wethouder Paul de Rook is er van overtuigd dat de aannemer het plan kan uitvoeren binnen het afgesproken budget. 'Dit is technisch haalbaar', laat de wethouder weten.

