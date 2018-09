Brand bij jeugdinrichting Het Poortje

De brandweer heeft woensdagavond een brandje geblust bij Het Poortje: een wooncomplex voor begeleid wonen aan de Hoogeweg in de stad Groningen.

Het pand moest volledig worden ontruimd. Twee mensen hadden rook ingeademd en werden gecontroleerd in de ambulance. De brand was snel geblust, niet veel later konden de bewoners weer terug het pand in.

Waardoor de brand is ontstaan en hoe groot de schade is, is nog onduidelijk.