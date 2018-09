Explosieve groei van zonnepanelen op bedrijfspanden verwacht

Het aantal zonnepanelen op daken van bedrijven en boerenschuren zal de komende maanden enorm toenemen. Dat verwacht het Groningse bedrijf Soleila.Soleila ontwikkelt zonneparken op grond, maar vooral op daken die worden gehuurd. Tientallen ondernemers hebben zich bij de onderneming gemeld. Ze hopen allemaal nog via Soleila te kunnen profiteren van de SDE+ stimuleringssubsidie.

Die subsidie wordt binnenkort verlaagd en de inschrijftermijn voor de huidige duurzaamheidsregeling eindigt half oktober.

Serieus

'We hebben in Noord-Nederland 120 daken geïdentificeerd waar we panelen op kunnen leggen', zegt Elwin Ter Horst van het jonge Groningse bedrijf, opgericht in 2018. 'Veertig tot vijftig ondernemingen tonen zeer serieuze interesse.' Het gaat om agrarische bedrijven, maar het merendeel betreft grotere panden op industrieterreinen zoals distributiecentra en grote fabrieken.

Doorsnee dak

Ter Horst schat tussen de 150.000 en 200.000 zonnepanelen te kunnen plaatsen. Ter vergelijking: het zonnepark bij Veendam dat in 2017 in gebruik werd genomen telt 57.000 panelen. Op een doorsnee bedrijfsdak uit de portefeuille van Ter Horst gaan tussen de vier- en vijfduizend panelen, rekent hij voor.

Verhuur

De panelen op de daken blijven van Soleila, evenals de stroom. Het voordeel voor de boeren en bedrijven zit in de inkomsten uit de verhuur van het dak. Omdat Soleila groot inkoopt en gebruik kan maken van de SDE+ subsidie ontvangen de dakverhuurders een relatief hoge huur.

China

Wat op de achtergrond meespeelt is dat de EU de importheffing op Chinese zonnepanelen enkele weken geleden heeft afgeschaft. Daardoor is een toevloed van Chinese panelen op de Europese markt op gang gekomen. Die zijn nog eens extra goedkoop doordat er in China overproductie is. Het maakt het leggen van de panelen voor Soleila vanwege de extra lage inkoopprijzen voordelig.

Elwin Ter Horst is geen onbekende in de wereld van de zonnepanelen. Hij was eerder in dienst van het bedrijf Powerfield om in Noord-Groningen een fabriek voor zonnepanelen van de grond te trekken. Appingedam. Dat project werd afgeblazen omdat het onvoldoende winstgevend bleek. Ter Horst en Powerfield gingen uit elkaar. Kort daarop raakte Powerfield in opspraak vanwege dubieuze grondtransacties.

