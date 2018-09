Veelbesproken kruising op Eikenlaan krijgt verkeersregelaars

Er zijn nog dagelijks gevaarlijke situaties bij de fietsoversteek aan de Eikenlaan in Groningen. Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren worden er tot de herfstvakantie verkeersregelaars ingezet.

Dat heeft wethouder Paul de Rook (D66) woensdagavond tijdens de raadsvergadering laten weten. Hij reageerde daarmee op een motie van Student en Stad, die stoplichten wil plaatsen om de verkeerssituatie te verbeteren.

'Niet wenselijk'

De wethouder kon zich totaal niet vinden in de motie. 'Het is niet wenselijk dat raadsleden verkeerskundige oplossingen verzinnen en die via een motie afdwingen.' De inzet van verkeersregelaars kon hij wel garanderen.

Ochtendspits

De verkeersregelaars zullen er tot de herfstvakantie staan. Volgens de wethouder doen de gevaarlijke situaties zich op dit moment voor in de ochtendspits. 'De ervaring is dat de situatie zich voordoet voor de herfstvakantie en daarna niet meer.'

Op dit moment wordt er ook een onderzoek gedaan naar een autotunnel onder de kruising op de Eikenlaan.

