VIDEO: Bewakingsbeelden van aanvaring Paddepoelsterbrug

Op bewegende beelden van een bewakingscamera is te zien hoe de Paddepoelsterbrug woensdagmiddag losschiet nadat er een boot tegenaan vaart.

De beelden zijn van buurtbewoner Marcel Hovingh, die pal naast de brug aan de Paddepoelsterweg woont. Hij legde het moment van de klap vast met de bewakingscamera van zijn woning.

Brug draait dicht

Op de beelden is te zien hoe de brug dichtdraait terwijl de boot erop afkomt. De brug schiet vervolgens los en belandt diagonaal in het water.

Werkzaamheden

De brug is woensdagavond opzij getrokken om meer ruimte te maken in de vaargeul. Het kanaal is nog wel gestremd voor scheepvaartverkeer.

Lees ook

:

- Toename van brugbotsingen, maar Rijkswaterstaat weet niet waarom

- Schipper: 'Wij hadden groen sein; de brug draaide tegen ons schip aan'

- 'De vraag is of de brug deels of helemaal loshangt'

- Paddepoelsterbrug ligt deels in het water na aanvaring door schip