Woningbrand in centrum Groningen; omwonenden geëvacueerd (update 03:05)

In een woning aan de Lopendediep in Groningen, nabij de Noorderhaven, heeft woensdagnacht rond twee uur een brand gewoed.

De brandweer schaalde al snel op naar 'grote brand' omdat er nog mensen in de woning konden zijn en in verband met de moeilijke bereikbaarheid van de woning.

Meerdere ambulances kwamen ter plaatsen, maar er zijn geen gewonden gevallen. Zo laat een woordvoerder van de brandweer weten.

Buurtbewoners op straat

De hulpdiensten besloten een aantal omliggende panden te evacueren. Enkele tientallen buurtbewoners (vooral studenten) moesten daarom de straat op.

Zij werden later opgevangen in een hotel in de buurt.

Hoogwerker

Omdat de brandweer moeilijk bij de brandhaard kon komen, werd de brand ook bestreden met behulp van een hoogwerker.

Wat de oorzaak van de brand is, is nog onbekend. De woningbrand werd gemeld bij de hulpdiensten rond de klok van twee uur. Een uur later was de brand uit, aldus de brandweer.