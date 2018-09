Brand in studentenpand: 'Ik wilde direct mijn kameleon en slang redden, dat zijn mijn baby's'

'Uit pure stress heb ik mijn kameleon gepakt en deze in mijn jaszak gestopt.' Terwijl de brandweer woensdagnacht nog bezig is met blussen, staat bewoonster Jessica Bijlsma op de stoep van het Lopendediep in Groningen.

Daar brak afgelopen nacht brand uit in een studentenwoning. Bijlsma woont in het souterrain van het pand.

Wakker van schreeuwende mensen

'Ik werd wakker van schreeuwende mensen. Eerst dacht ik nog dat het een grapje was, het brandalarm is zo vaak afgegaan de laatste tijd. Dus ik dacht: dit is vast niet serieus, er zal wel iemand gerookt hebben. Toen hoorde ik ambulances en dacht: oké, misschien is er wel iets aan de hand. Toen ik buiten kwam, zag ik dat het hele huis op straat stond.'

Ik heb nog nooit een brand meegemaakt Jessica Bijlsma - bewoonster

Terrarium opengezet

In plaats van buiten te wachten, rende Bijlsma direct weer naar binnen. 'Want ik heb een kameleon en een slang, dat zijn mijn baby's. Die wilde ik natuurlijk redden', vertelt ze.

Makkelijk was dat niet, want de stoppen waren doorgeslagen, dus het was donker. Bijlsma: 'Ik kon niet meer zien wat ik deed. Ik wilde mijn slang Terror pakken, maar ik zag niks dus ik heb het terrarium opengezet. Uit stress heb ik direct de kameleon gepakt en in mijn zak gestopt.'

Koningspython

Bijlsma waarschuwde de politie dat er nog een slang in huis was. 'Het is een koningspython, een wurgslang, dus hij is gevaarlijk.' Uiteindelijk is de slang weer gevangen. Zowel Terror als kameleon Maika zijn naar een dierenopvang in Friesland gebracht.

De woning van Bijlsma raakte flink beschadigd. 'Hij staat geheel onder water, met bluswater. Hoe groot de schade is, weet ik niet, ik heb nog nooit een brand meegemaakt', vertelt Bijlsma.

De rookmelders hebben de bewoners gered Edwin Oosterheerd - woordvoerder brandweer

Zwartgeblakerd

De hulpdiensten hadden de brand na een uur onder controle. Volgens Edwin Oosterheerd, woordvoerder van de brandweer, is de schade groot. 'De brand begon op de begane grond en verspreidde zich vrij snel. Hij is uitgeslagen, de ramen op eerste etage liggen eruit en binnen is de boel zwartgeblakerd.'

Volgens Oosterheerd werden de bewoners gewekt door de rookmelders. 'Die hebben deze mensen gered', is zijn overtuiging. Uiteindelijk moesten zo'n dertig mensen, waaronder Bijlsma worden geëvacueerd. Zij zijn opgevangen in een hotel. Er raakte niemand gewond.

