MFA Bedum in de wachtkamer: 'Er moet nog geld gevonden worden'

De stichting Ontwikkeling Multifunctionele Accommodatie (MFA) Bedum is druk bezig om de plannen voor het gloednieuwe complex in Bedum te realiseren. Volgens voorzitter Gert-Jan Hageman is het plan financieel haalbaar.

'Het huidige sportcomplex van SV Bedum is verouderd. Bedum is een groeigemeente en de voetbalclub is uit haar jasje gegroeid', vertelt hij.

Gebruikers

Wel geeft Hageman aan dat het idee breder is dan alleen een accommodatie voor de voetbalclub. 'Veel organisaties en verenigingen in de Bedumer samenleving kunnen hier actief worden.'

Zo worden er onder meer een kinderdagverblijf, fitnesscentrum en een plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd. Ook gaat een privékliniek gebruik maken van de accommodatie.

Zoals wij de exploitatie hebben doorberekend, moet het plan haalbaar zijn Gert-Jan Hageman - Stichting Ontwikkeling MFA Bedum

Een onafhankelijk bureau heeft de haalbaarheid van het complex zowel op maatschappelijk als financieel vlak berekend. 'Dat rapport is aan de gemeente aangeboden en op basis daarvan is ook de gemeente enthousiast geworden.'

Zes miljoen

Toch zijn nog niet alle plooien gladgestreken. Er is in totaal zes miljoen nodig om de MFA te laten verrijzen in Bedum. Van dat bedrag is vijftigduizend euro toegezegd door de gemeente. Maar dat er nog een boel geld moet komen, is ook bij Hageman bekend.

'Wij hebben een bijdrage van twee miljoen euro gevraagd aan de gemeente. Daarnaast zorgen we als stichting zelf voor een financiering, met een garantie van de nieuw te vormen gemeente Het Hogeland. Zoals wij de exploitatie hebben doorberekend, moet het plan haalbaar zijn', benadrukt hij.

Dit plan is voor de Bedumer samenleving uniek Gert-Jan Hageman - Stichting Ontwikkeling MFA Bedum

Financiering

Qua financiering zou het volgens de stichtingsvoorzitter alleen nog mis kunnen gaan op basis van de begroting van de nieuwe gemeente Het Hogeland voor 2019.

'Voor de rest is het plan dekkend, al moet er nog wel geld gevonden worden om het plan door te laten gaan. En daarvoor ben ik hoopvol gestemd, want dit plan is voor de Bedumer samenleving uniek. De MFA helpt het dorp vooruit en alle politieke partijen zijn positief.'

De stichting gaat ervan uit dat de nieuwe gemeente Het Hogeland in het voorjaar een definitieve beslissing neemt over de komst van de MFA. 'En als die uitkomst positief is, hopen we in 2020 - voor aanvang van het nieuwe voetbalseizoen - de accommodatie gereed te hebben.'

