'Aangrijpend om te horen wat het betekent om laaggeletterd te zijn'

Dineke van den Bergh is op zoek naar Taalambassadeurs voor het Taalhuis in Veendam. (Foto: Wiebe Klijnstra/RTV Noord)

Het Taalhuis in Veendam zoekt ambassadeurs in de strijd tegen laaggeletterdheid. 'We zoeken mensen die moeite hebben gehad met lezen en schrijven, zich verbeterd hebben en hun verhaal willen vertellen', vertelt Dineke van den Bergh.

Ze is taalhuiscoördinator en werkt vanuit de bibliotheek in Veendam. 'De Taalhuizen zitten door het hele land in bijna elke bibliotheek. Mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen kunnen hier terecht', legt ze uit.

Emotioneel

De noodzaak van taalhuisambassadeurs in Veendam moet volgens haar niet onderschat worden.

'Vorige week was ik in Assen op een congres waar een taalhuisambassadeur vertelde wat het betekent om laaggeletterd te zijn en hoe zij daardoor werd behandeld. Dat vond ik zo aangrijpend, ik werd bijna emotioneel toen ik dat hoorde.'



'Toen ze haar kinderen liet inschrijven op de basisschool, werd gevraagd wat voor studie ze had gevolgd, maar ze had nooit een opleiding genoten. Ze vertelde dat ze van de schoolleiding toen meteen een stempel kreeg: die mevrouw heeft geen niveau', blikt Van den Bergh terug.

Meer mensen naar het Taalhuis

De aanstelling van een Taalambassadeur moet ertoe leiden dat er meer mensen naar het Taalhuis in Veendam komen. Daar komen nu zo'n veertig deelnemers, waarvan het merendeel niet Nederlands is.

'Onze schatting is dat er 2500 á 3000 laaggeletterden in de gemeente Veendam wonen, ongeveer zestien procent van de werkende bevolking.' Dat kan volgens haar tot grote problemen leiden.

'Stel je voor dat je de bijsluiter van een medicijn niet goed kunt lezen, of je vastloopt met je administratie.'

Optimistisch

Van den Bergh hoopt dat het Taalhuis in Veendam op korte termijn een aantal ambassadeurs kan verwelkomen. 'Een stuk of vier Taalambassadeurs zou mooi zijn. Dat gaat vast lukken', besluit ze optimistisch.

Lees ook:

- Laaggeletterdheid: 'Mensen kijken je raar aan en zeggen dat je niet goed bent'