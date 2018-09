Paddepoelsterbrug wordt opgetakeld; Van Starkenborghkanaal gestremd

Rijkswaterstaat probeert donderdagochtend om de gehavende Paddepoelsterbrug uit het Van Starkenborghkanaal bij Groningen te takelen. De vaarweg is daarom vanaf 10 uur gestremd.

Woensdagmiddag ramde een binnenvaartschip de brug, die daardoor beschadigd raakte. Het brugdek hing scheef en blokkeerde het kanaal. Rijkswaterstaat heeft woensdag de hele avond gewerkt om de brug uit de vaarroute te halen. Aan het einde van de avond kwam het vaarverkeer weer op gang.

Duikers

Donderdagochtend hebben duikers al een eerste inspectie gedaan. 'Een punt van de brug ligt op of in de bodem. Gelukkig zitten de hijsogen boven de bodem, dat is een meevaller', vertelt Lieuwe Klabbers, nautisch adviseur van Rijkswaterstaat.

Tijdens een tweede duik zijn medewerkers van Rijkswaterstaat voorbereidingen aan het treffen voor het takelwerk. Er worden onder meer bouten weggebrand.

Uur of drie

Vanaf donderdagochtend 10 uur is het Van Starkenborghkanaal weer gestremd voor vaarverkeer. 'Dan wordt de bok klaargezet, die de brug moet afvoeren. Ook is er een begeleidingsboot van Rijkswaterstaat stand-by.'

Klabbers verwacht dat het ophijsen van de brug 'wel een uur of drie in beslag neemt'.

