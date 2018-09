Tientallen tips binnengekomen over ontvoeringspoging Eelde

De politie heeft tientallen tips gekregen nadat twee mannen in Eelde geprobeerd hebben een meisje van 14 jaar te ontvoeren.

Dat gebeurde vorige week vrijdag. Het meisje fietste op de Zevenhuizerweg toen twee mannen in een witte bestelbus haar inhaalden. Een van hen stapte uit en probeerde haar tot twee keer toe vast te pakken. Dat mislukte.

Ondanks de tips is er volgens de politie nog geen spoor van de twee verdachten en het witte bestelbusje dat zou zijn gebruikt.

Ook in Oosterhesselen en Noord-Sleen

RTV Drenthe meldt donderdagmorgen dat de politie in Oosterhesselen en Noord-Sleen op zoek is naar een wit of lichtgrijs busje. Bij de Drentse politie zijn meerdere meldingen binnengekomen over een man met een wit busje die kinderen aanspreekt en hen vraagt om in te stappen.

Volgens de politie hebben beide zaken niets met elkaar te maken, omdat de 'inhoud van de meldingen anders zijn'. Meer wil de politie er niet over kwijt.

Lees ook:

- Meisje (14) ontsnapt aan ontvoering