Tocht om de Noord wijkt uit vanwege defecte Paddepoelsterbrug

De organisatie van het wandelevenement Tocht om de Noord krijgt veel vragen over de stremming van de Paddepoelsterbrug. Want waar gaat de route langs, nu de brug er volledig uit ligt?

Organisator Peter Velthuis spreekt van een lastige keuze, al is er inmiddels wel een alternatieve route uitgestippeld. 'We hebben weleens voor hetere vuren gestaan', zegt hij lachend.

'We starten de twintig kilometer bij sportcentrum ACLO. Als we daarna het Reitdiep volgen, gaan we niet rechtsaf over de Paddepoelsterbrug, maar houden we links aan, en gaan we over de Dorkwerderbrug', legt hij uit.

De Ploeg

Omdat de Tocht om de Noord dit jaar in het teken staat van de schilders van Groninger kunstkring De Ploeg, vindt Velthuis het wel spijtig dat uitgerekend nu de Paddepoelsterbrug gestremd is.

'Bij die brug is vroeger heel veel geschilderd door Ploegschilders, zoals 'De rode boerderij' en het kerkje van Wierum. Maar als het nou eenmaal niet lukt, moet je eieren voor je geld kiezen.'

Mogelijkheden

De Paddepoelsterbrug wordt dan wel geschrapt uit de route; de nieuwe route over de Dorkwerderbrug biedt volgens Velthuis ook genoeg mogelijkheden.

'Die route voert over het Van Starkenborghkanaal door Wierumerschouw. De schilderijen die we langs de Paddepoelsterweg zouden plaatsen, zetten we nu langs die route. Het Reitdiep heeft De Ploeg-schilders altijd erg geïnspireerd, dus we zijn blij met dit alternatief.'

Lees ook:

- Paddepoelsterbrug wordt opgetakeld; Van Starkenborghkanaal gestremd