Wereldkampioen Street Dance zet Winsum op de kaart

Chantal de Boer kan haar geluk even niet op. Deze maand werd de 16-jarige inwoonster van Winsum wereldkampioen Street Dance in de categorie Solo hip hop U18. En dus kon een bezoek aan het gemeentehuis niet uitblijven.

'Ik had het niet verwacht, dus dan is wel heel mooi als je ineens wereldkampioen wordt. Het voelt geweldig', zegt Chantal donderdagochtend glunderend.

Backstage

Tijdens de wereldkampioenschappen Street Dance in het Schotse Glasgow zat Chantal na haar performance backstage uitslag af te wachten.

Toen het zover was, luisterde ze gespannen toe. 'Eerst vertelden ze wie zevende was geworden, toen kwam de nummer zes, ga zo maar door. Ik hoorde mijn naam niet en dacht: hé, dit kan toch niet?'

Toen alleen de nummers één en twee nog omgeroepen moest worden, nam Chantal diep van binnen al genoeg met zilver.

'Want dat andere meisje was wel héél goed. Maar toen werd omgeroepen dat zij tweede was geworden, betekende dat ik wereldkampioen was geworden. Ik kon het eigenlijk niet geloven, maar was wel heel blij.'



Trots

Burgemeester Rinus Michels stak zijn complimenten niet onder stoelen of banken. 'Een fantastische prestatie', zei hij. 'Winsum is helemaal niet zo'n grote gemeente, als je dan iemand hebt die het tot wereldkampioene schopt, ben ik daar heel trots op.'

Volgens Michels heeft Chantal haar woonplaats op een mooie manier op de kaart gezet. 'Ze is een levend reclamebord voor Winsum, wat willen we nog meer?'

Studeren of Amerika?

Of we in de toekomst nog meer gaan horen van de kersverse wereldkampioen Street Dance? Chantal laat het nog even in het midden. 'Ik wil eerst m'n school afmaken. Een studie fysiotherapie lijkt me heel leuk', stelt ze. 'Maar ik zou ook wel naar Amerika willen om te dansen en opdrachten te doen', zegt ze lachend.