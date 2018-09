Lopend Vuur: Ik heb een werkende rookmelder

Een fikse brand vannacht in de Groninger binnenstad, aan het Lopende Diep. Zo'n dertig mensen moesten worden geëvacueerd. Niemand raakte gewond.

Volgens de brandweer zijn de bewoners gewekt door rookmelders.

Het belang van rookmelders werd dus afgelopen nacht maar weer eens duidelijk.

Heb jij ze zelf ook? En zitten er ook werkende batterijen in?

Praat mee

Hoe zorg jij dat je brandmelders goed werken? Of heb je nog tips? Praat mee op onze facebookpagina of via 050-3188288. Je kunt ook stemmen via de Instagram-app in de Stories.

Blote borst

Moet een schilderij met daarop een blote borst kunnen of niet? Het is een discussiepunt tussen de rechtbanken in Zwolle en Almelo die zelfs oploopt tot de Tweede Kamer.

We vroegen jullie: moet het schilderij terug? Van de 4338 stemmers zegt 83% 'ja', de andere 17% ziet het schilderij liever niet weer opgehangen worden in Almelo.