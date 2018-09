Voorlopig geen provinciaal geld voor Musselkanaal na brand

De provincie neemt geen regie om het gapende gat in het centrum van Musselkanaal te dichten. Dat zegt gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) in reactie op vragen van het CDA.

Volgens CDA-Statenlid Truus van Kleef is er sprake van een moeilijke situatie voor Musselkanaal. 'Het is een zware klap voor ondernemers en de leefbaarheid in het dorp', zegt ze.

'Wij als CDA willen het provinciebestuur vragen of men in overleg wil gaan met de gemeente Stadskanaal, zodat de provincie in het kader van leefbaarheid een rol kan spelen in de nabije toekomst.'

Van harte bereid

Gedeputeerde Eelco Eikenaar (SP) zegt dat hij van harte bereid is om met de gemeente Stadskanaal in gesprek te gaan, maar dat niet automatisch betekent dat de provincie de portemonnee trekt.

Ik ga geen toezeggingen doen over geld Eelco Eikenaar - gedeputeerde

'Onze leefbaarheidsprogramma's kennen tenders', legt hij uit. 'De laatste tender sluit op 1 oktober. Op het moment dat een gemeente daar beroep op doet, kan dat niet in dit kader.'

Eikenaar wil wel in gesprek met Stadskanaal, wanneer de gemeente daar behoefte aan heeft. 'Maar ik ga geen toezeggingen doen over geld.'

