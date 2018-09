Senegalese broers mogen tóch terug naar Bedum

Een verrassende wending voor Mieke Harms uit Bedum. Haar twee Senegalese stiefzoons kunnen dankzij een noodvisum tóch naar Nederland reizen.

Die mogelijkheid leek vervlogen nadat de broers dinsdag vanuit een Zweeds detentiecentrum werden uitgezet naar hun thuisland.

Groen licht

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken gaf de broers toch groen licht, tot grote blijdschap van Harms en de vader van beide jongens.

'Ongelofelijk toch? Ik twijfelde wel of ze überhaupt nog naar Europa wilden komen, want hun vertrouwen in douanes heeft een knauw gekregen door het gedoe in Zweden. Maar ze waren heel blij met het nieuws.'

Beperkingen

Met het noodvisum heeft ze een ticket geboekt waarmee de jongens naar Nederland kunnen vliegen. Daar zitten echter wel een aantal beperkingen aan, stelt Harms.

'Ze mogen alleen rechtstreeks naar Nederland vliegen, dus zonder tussenstop in een ander Schengenland. Het was dus even zoeken naar een geschikt ticket. Verder mogen ze alleen binnen de verblijfsduur van hun oude visum in Nederland blijven. Dat document verloopt op 27 oktober.'

zenuwslopende maanden

Met de terugkeer naar Bedum komt er voor Harms en haar Senegalese partner een eind aan twee zenuwslopende maanden.

Haar stiefzoons waren afgelopen zomer in Bedum op bezoek en vlogen vanuit Nederland naar Zweden voor een familiebezoek. Bij de grens werden ze opgepakt omdat ze geen duidelijk antwoord konden geven op vragen over het bezoek.

Na ruim twee maanden in een detentiecentrum werden ze dinsdag onder begeleiding uitgezet naar hun thuisland.

De broers komen aanstaande zondag aan op Schiphol.

