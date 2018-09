Haagse miljoenen onderweg naar Pekela: 'Ik ben beduusd, dit is fantastisch'

De gemeente Pekela krijgt een miljoeneninjectie vanuit Den Haag. De subsidieaanvraag voor een 'aardgasloze proeftuin' is goedgekeurd. Pekela krijgt een subsidie van vier miljoen euro van het Rijk.

Met het geld wil de gemeente ongeveer zeshonderd woningen van het aardgas afhalen. De huizen staan in Boven Pekela, voor een deel in Nieuwe Pekela en in buurtschap Doorsnee.

'Kans voor Pekela'

'Ik ben beduusd, dit is fantastisch', zegt Coen Oosterveld van initiatiefgroep Pekela Duurzaam. De wijken in Pekela willen verduurzamen, maar hebben daarvoor een financiële steun in de rug nodig.

Oosterveld: 'De betaalbaarheid is een probleem voor de betrokken inwoners. Dit is een kans voor Pekela, ook voor de leefbaarheid van het dorp.'

De plannen



Er zijn nu meerdere plannen die op korte termijn verwezenlijkt kunnen worden.

'Allereerst willen wij alle kieren dichten in woningen, waardoor zo min mogelijk lucht ontsnapt. Met hybride warmtepompen kunnen wij vervolgens de helft van het gasverbruik besparen', vertelt Oosterveld.

Rioolslib

Maar dan blijft de andere helft van het aardgasverbruik nog over. De oplossing: rioolslib. Oosterveld: 'Wij hebben een groengas-installatie gepland. Daarbij wordt rioolslib omgezet in groen gas.'

Voor het omzetten is een fabriek nodig die is aangesloten op het riool. Dat is nu nog toekomstmuziek, maar door de financiële injectie lijken die plannen een stuk dichterbij.

Reactie Pekela



'Wij zijn natuurlijk razend enthousiast', zegt wethouder Jaap van Mannekes. 'Dat wij met ons plan hoge ogen zouden gooien hadden wij al wel verwacht, maar dit blijft natuurlijk altijd een verrassing.'

Lees ook:

- Groningen hoopt op geld voor duizend aardgasvrije woningen in 2022

- Miljoenen uit Den Haag voor aardgasvrije wijken in vier Groningse gemeenten

- DAL-gemeenten op miljoenenjacht voor aardgasvrije huizen