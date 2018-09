Deel dit artikel:













Stilteprotest van studenten: samen lezen in zwarte kleding (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord) (Foto: Ronald Niemeijer/RTV Noord)

Een bijzonder gezicht donderdag op de trappen van het Academiegebouw in Stad: studenten en docenten, allemaal in zwarte kleding met een rood vierkantje op de borst, zitten in stilte bij elkaar en lezen een boek.

Dit 'stilteprotest' maakt deel uit van de landelijke actie tegen de bezuinigingen op het wetenschappelijk onderwijs. Eerder deze week gaven docenten al colleges in de openlucht. Minder aandacht en tijd 'Wat ik als student merk van de bezuinigingen? Er is minder aandacht voor persoonlijke begeleiding en docenten slagen er vaak niet in om je werk op tijd na te kijken', vertelt één van de actievoerders. 'Dit is een vredig protest, waarvan ik hoop dat de boodschap aankomt in Den Haag.' Hijgend Tussen de studenten op de trappen van het Academiegebouw zitten de docenten. 'Ik merk dat er bezuinigd wordt op het wetenschappelijk onderwijs, doordat ik hijgend van het ene naar het andere college moet rennen en tussendoor probeer om mijn lessen voor te bereiden.' De actievoerders willen dat de bezuinigingen worden teruggedraaid en dat de investeringen worden teruggebracht naar het niveau van het jaar 2000. 'Dat was vele malen hoger dan nu.' Lees ook: - Hoogleraren geven uit protest buiten college: 'De minister wil niet luisteren'