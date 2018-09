Deel dit artikel:













Van Starkenborghkanaal weer geopend voor scheepvaart De Paddepoelsterbrug wordt uit het Van Starkenborghkanaal getakeld (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

Het Van Starkenborghkanaal in Groningen is weer begaanbaar voor de scheepvaart. Het kanaal was donderdagochtend sinds 10:00 uur afgesloten omdat de defecte Paddepoelsterbrug moest worden geborgen.

Omdat het bergen verder zonder problemen verliep, kon de scheepvaart aan het begin van de middag weer gebruikmaken van het Van Starkenborghkanaal. Rijkswaterstaat meldde rond 13:00 uur dat de vaarweg weer was geopend. Hoe lang het duurt voordat de Paddepoelsterbrug weer in ere hersteld wordt is nog niet bekend. De brug wordt eerst nog geïnspecteerd.