Warming-up: FC Groningen - FC Twente

Voorafgaand aan elke wedstrijd van FC Groningen blikt RTV Noord vooruit. Dit keer de bekerwedstrijd tegen FC Twente.

Het is een hectische week in Groningen. Over het voetbal gaat het de laatste dagen nauwelijks, maar des te meer over doelman Sergio Padt. Hij is zijn aanvoerdersband kwijt, maar staat vanavond 'gewoon' in het doel. In een wedstrijd die gewonnen moet worden.

De vorm: FC Groningen

Dat het niet goed gaat met FC Groningen is een understatement. Alle drie de thuiswedstrijden werden verloren. Alleen op bezoek bij De Graafschap boekte de ploeg van Danny Buijs een overwinning. Vooral het scorend vermogen is zorgelijk. De FC scoorde slechts drie doelpunten, waarvan één keer in het eigen stadion.

De vorm: FC Twente

FC Twente staat momenteel op de vijfde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De Tukkers wonnen de laatste twee competitiewedstrijden tegen respectievelijk FC Dordrecht en Telstar. Twente-trainer Mario Pusic gaf eerder deze week aan de competitie het belangrijkst te vinden. Feit is dat FC Twente niks te verliezen heeft en daardoor vrijuit kan voetballen, terwijl de druk bij Groningen juist heel hoog is.

Waar moeten we op letten?

De ploeg van Danny Buijs wordt vanavond geacht om het spel te maken in het Hitachi Stadion. Dat is iets waar Groningen tot nu toe veel moeite mee heeft, waardoor vaak de lange bal werd gespeeld.

Met Michael Breij en Jannik Pohl in de aanval - allebei geen uitmuntende koppers - is het verstandiger om de opbouw vaker over de grond te verzorgen.

Bij Twente valt op dat de ploeg zeer effectief is. De verwachting was via het Expected Goal Model van Opta (een statistiekenbureau) dat Twente nu op zo'n 8,96 goals zou moeten staan. Dat zijn er echter dertien, bovengemiddeld dus.

Waar Groningen moeite met scoren heeft, scoort Twente juist beter dan verwacht. Al moeten we natuurlijk nog wel de kanttekening plaatsen dat de Tukkers het een divisie lager laten zien, maar toch.

Historie

We pakken er voor het gemak alleen de laatste bekerwedstrijd bij die beide ploegen tegen elkaar speelden. FC Groningen won op 23 september 2015 met 2-1 van de Tukkers in de tweede ronde van de beker. Maduro en Linssen scoorden toen voor Groningen. Onder de lat stond toen, net als vanavond, Sergio Padt.

Blessures en schorsingen

Cassierra, Mahi (geblesseerd), Zeefuik, Mendes Moreira (geschorst)

Vermoedelijke opstelling FC Groningen

Padt; Handwerker, Chabot, Memisevic, Te Wierik; Hrustic, Reis, Warmerdam, Doan; Breij, Pohl.

