'De media zijn bij verkiezingen aan zet'

Op 21 november zijn er herindelingsverkiezingen in verschillende regio's van onze provincie. Maar hoe kunnen deze verkiezingen beter onder de aandacht worden gebracht, Beter Weters?

'Self fulfilling prophecy'

Herindelingsverkiezingen… Wie voortdurend roept dat de opkomst weer heel erg zal tegenvallen, krijgt natúúrlijk gelijk: self fulfilling prophecy, heet zoiets. De media spelen daarbij vanzelfsprekend weer een hoofdrol. Want wat in de krant staat, en ook nog 's alsmaar te horen is op radio en tv, zal zeker waar zijn, denken 'ze'. En 'ze' gaan dan dus ook maar niet naar de stembus.

Media aan zet

Media-aandacht is dus van groot belang. Laten de media maar goed duidelijk maken waarom dit erg belangrijke verkiezingen zijn. De toekomst van het eigen zo geliefde dorp (en nu ook één stad) staat behoorlijk op het spel: gaat het onder in de massa van de nieuwe grote eenheid, of valt er nog wat te redden (Haren!)? Jammer, maar 't is niet anders: de media zijn aan zet.

Voorlichting door gemeenten

Hoe krijg je mensen naar de stembus als er geen landelijke verkiezingen zijn? In de eerste plaats kunnen gemeenten niet vroeg genoeg beginnen met hier voorlichting over te geven. Er zijn gelukkig meer gemeenten die verkiezingen hebben (55) en dus zal er vanuit de landelijke politiek ook de nodige aandacht aan worden besteed. Men wil daar ook wel graag een tussenstand.

Verschillen uitvergroten

De regeringspartijen staan in de peilingen op verlies. Daar zal men wel wat aan willen doen. Ten slotte is het belangrijk dat de partijen de plaatselijke thema's duidelijk neerzetten en aangeven dat er echt wel verschillen zijn die er toe doen. Deze verschillen mogen voor de verkiezingen best worden uitvergroot. Per gemeente zullen daarin verschillen zijn.

Het gaat ergens om

Op 21 november gaat het om zaken die je direct raken, je eigen woonomgeving: een veilige weg naar school, een goede woning, een uitkering, gelegenheid voor sport en recreatie. Daar vind je wat van, dus kies je een volksvertegenwoordiger die past bij jouw ideeën. Zo iemand is een gewoon mens, niet beter, maar ook niet per definitie slechter dan jijzelf.

Politiek is geen grapje

Overigens: wie denkt dat-ie het zelf het beste kan moet zich vooral kandidaat stellen. Dat kan in ons land. Net als in vrijheid stemmen, voor een groot deel van de wereld jaloersmakend…

Politiek is geen grapje, geen theatervervanger, geen zandbak. Ook stemmen is een serieuze bezigheid, voorafgaand aan meezingen. Dan moet je toch vanuit jezelf gemotiveerd zijn om een keer in de 4 jaar je stem te laten horen? Van mij dus geen lokkertjes of ludieke opkomstideetjes: GOAN!

Thuisblijvers niet altijd schuldig

De dreigende tegenvallende opkomst is funest voor de democratie. Als het de politiek onvoldoende lukt om mensen te mobiliseren, ligt dat niet per se aan de thuisblijvers. Dat zij het belang van stemmen niet inzien, kan wel eens te maken hebben met wat er in het verleden met hun inspraak en zeggenschap is gebeurd. Dat recht zetten, vergt een fundamentele aanpak van doorgeslagen macht bij instituties op afstand en herovering van dat wat van ons allemaal is dicht bij huis.

Gemeenten, zet deuren open

Op deze korte termijn wil ik herindelinggemeenten vooral oproepen om de deuren van de democratie wagenwijd open te zetten. 21 November is geen feestje voor politici, maar de dag van zeggenschap voor iedereen. Open meer stembureaus, in plaats van er op voorhand een paar te sluiten. Besteed de duizenden euro's voor opkomstbevordering niet aan extra mediagenieke bureaus in de centra, maar aan ontmoetingsplekken in de volkswijken. Juist in die wijken en buurten waar de opkomst traditioneel lager is.

Er moet wat gebeuren in Stad

Wat hoor ik vaak in Stad, waar ik woon? 'Doewat de bevolking wil! Snel de stoplichten uit de Zuidelijke Ringweg. En bezie de overbekende Hereweg weer als belangrijke Noord - Zuid radiaal met afslagen naar die Ringweg. Stop met de verdiepte ligging van deze Ringweg, waardoor de Zuidelijke woonstraten bij gebrek aan afslagen decennia lang vele kilometers sluipverkeer krijgen.



Daadkracht gewenst

Bouw een nieuwe grote sporthal met tribunes rondom voor het publiek en kantines voor jong en oud en denksporten in Zuid; daar zijn de vele bevolkingsrijke buurten. Sporten en recreatie dichtbij in de buurt. Bouw veel (5.000) goedkope en kleine 1 persoonswoningen. Vooral voor de snel wassende groep studenten.' Bouwlokaties zijn er voldoende. Daadkracht is gewenst.