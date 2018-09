Zes gemeenten krijgen miljoenen uit Den Haag voor gasvrije wijken (update)

Koken met inductie in plaats van gas (Foto: ANP Foto)

Zes Groninger gemeenten krijgen een miljoenensubsidie om wijken aardgasvrij te maken. De gemeenten Groningen, Delfzijl, Appingedam, Loppersum, Pekela en Oldambt krijgen elk een fors bedrag van het Rijk.

Gedeputeerde Nienke Homan is blij met de subsidies: 'Ik ben een heel gelukkige gedeputeerde.'

De aanvragen uit de gemeenten Bedum, Midden-Groningen, Ten Boer en Haren werden afgewezen.

Bedrag onduidelijk

De zes Groninger gemeenten hebben gezamenlijk ruim dertig miljoen euro aan subsidies aangevraagd.

Gedeputeerde Homan gaat ervan uit dat de bedragen volledig worden toegekend, maar dat wordt maandag pas officieel bekendgemaakt. Loppersum en Oldambt hebben al laten weten respectievelijk 3 en 4,5 miljoen euro te krijgen.

Groningen

De gemeente Groningen krijgt de subsidie voor de wijken Paddepoel-Noord en Selwerd. In totaal gaat het om 1500 woningen die van het gas af worden gehaald.

Groningen heeft ingezet op een subsidiebedrag van vijf miljoen voor minimaal duizend aardgasvrije huizen in 2022. De gemeente wil onder meer twintig vol-elektrische woningen realiseren.

Delfzijl

De gemeente Delfzijl wil enkele honderden woningen in de Zandplatenbuurt (Delfzijl Noord) aardgasvrij maken. Daarvoor heeft de gemeente 4,6 miljoen euro aangevraagd.

Wethouder IJzebrand Rijzebol noemde dat destijds 'een fractie van wat publieke en private partijen daarnaast nog moeten investeren'.

Appingedam

De gemeente Appingedam krijgt geld toegekend voor de wijk Opwierde-Zuid. Een groot deel van deze wijk wordt gesloopt en opnieuw gebouwd: die huizen worden sowieso aardgasvrij gemaakt.

Het subsidiebedrag dat Appingedam krijgt, wordt gebruikt om ook de rest van de wijk gasvrij te maken.

Loppersum

De gemeente Loppersum wil in Loppersum, 't Zandt en Westeremden woningen versneld aardgasvrij maken. Het gaat om drie miljoen euro voor 373 woningen. Dat bedrag is inmiddels in zijn geheel toegekend.

Wethouder Bé Schollema (PvdA/GroenLinks) geeft aan het 'niet meer dan logisch' te vinden dat de aanvraag is toegewezen. 'In onze gemeente is immers veel ellende door de aardbevingen als gevolgen van gaswinning.'

Pekela

De gemeente Pekela heeft vier miljoen euro aangevraagd en gaat ervan uit dat ook te krijgen. De gemeente gebruikt dat geld voor het aardgasvrij maken van ongeveer zeshonderd woningen in Boven Pekela, Nieuwe Pekela en het buurtschap Doorsnee.

Coen Oosterveld van de initiatiefgroep Pekela Duurzaam noemde de toezegging van subsidie eerder vandaag 'fantastisch'.

Oldambt

De dorpen Nieuwolda en Wagenborgen kunnen rekenen op een subsidie van 4,5 miljoen euro om volledig aardgasvrij te worden. Dat project beslaat 1200 woningen en bedrijfspanden. De dorpen gebruiken de subsidie voor de overstap naar biogas. Daarnaast is er geld voor isolatiemaatregelen en elektrische bijverwarming.

De eerste maatregelen worden dit jaar al genomen en in 2022 moeten beide dorpen volledig aardgasvrij zijn. In totaal heeft het Rijk 85 miljoen euro beschikbaar voor twintig projecten in heel Nederland.

