'Expeditie Colombia' door achttien Groninger ondernemers

Het is lang niet bij iedereen bekend, maar Colombia is op dit moment economisch gezien één van de interessante landen ter wereld. De tijd van de destructieve drugsbaron Pablo Escobar is alweer 25 jaar geleden en sindsdien is het land serieus in opbouw.

Een belangrijke reden voor de Rabobank Zuid en Oost-Groningen om van 11 tot en met 18 november met ondernemers naar Colombia af te reizen en zich te laten inspireren.

Nieuwe Sillicon Valley

Gerwin Brüns is accountmanager Groot Zakelijk bij de bank en de grote motivator van deze expeditie. 'Colombia wil het nieuwe Sillicon Valley van deze wereld worden. Het land ontwikkelt zich economisch sterk, omdat regeringen het anders aanpakken en Colombia vanuit het niets opbouwen.'

'Meer trots'

Dit kan volgens Brüns een goed voorbeeld zijn, 'In onze regio mag met meer trots worden gesproken en dan begint volgens mij vooruitgang vaak met een idee. Deze expeditie als het idee is een startpunt voor een goed fundament voor de regio.'

Startups

Dat is ook de reden dat twee startups de kans krijgen om mee te gaan. Er zijn inmiddels zeven aanmeldingen. Geïnteresseerden kunnen zich nog tot 1 oktober aanmelden. Ze mogen pitchen voor de ondernemers die meegaan.' Ze moeten in hun motivatiebrief vooral laten zien dat ze zich willen ontwikkelen, wat ze al hebben en waar hun groeiambitie zit.'

We hebben voor een land gekozen waar duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staat Gerwin Brüns - accountmanager Rabobank Zuid en Oost Groningen

Positieve praktijk

Het doel is wat Brüns betreft om vooral praktijkvoorbeelden te zien in Colombia. 'We willen ons laten inspireren en positieve ervaringen meenemen naar onze regio. We hebben voor een land gekozen waar duurzaamheid en innovatie hoog in het vaandel staat. Er wordt ook een verslag gemaakt van de missie en die beelden kunnen we mooi laten zien als we terug zijn.'

Holland House

De expeditie speelt zich grotendeels af in Bogota en Medellín. De laatste stad was in de tijd van Escobar het middelpunt. Medellín heeft zich sterk ontwikkeld en in de hoofdstad Bogota staat het Holland House. Een bedrijfsverzamelgebouw waar Nederlandse ondernemers zich gevestigd hebben. Een bezoek hieraan staat op de agenda.

Er zijn is beter

Bert Jan van Dinter is directeur van Vandinter Semo BV uit Scheemda, gespecialiseerd in zaaizaad, hij gaat mee. Vier jaar geleden was hij al eens met een Nederlandse handelsmissie onder leiding van de toenmalige minister Ploumen in Colombia. 'Er zijn voor ons meerdere redenen om mee te gaan. We willen graag stappen zetten om makkelijker toegang te krijgen tot de Colombiaanse markt. Zaden moeten in ieder land gecertificeerd worden en dat is vaak een kwestie van lange adem. Om er dan te zijn werkt vaak beter.'

Rondom de evenaar goed

'Daarnaast is het een heel interessant klimaat. Onder andere door de grote hoogteverschillen in het land zijn er ook grote fluctuaties qua neerslag bijvoorbeeld. In landen rondom de evenaar kun je goed produceren. Vaak kunnen ze daar meerdere keren per jaar oogsten.'

Het is één van de focuslanden waar de Nederlandse regering zich op richt. Denk dat het een mooie kans is voor de ondernemers die meegaan Bert Jan van Dinter - directeur Vandinter Semo BV

Colombia is focusland

Van Dinter kijkt er naar uit om samen in het vliegtuig te stappen. 'Kijk vanuit Oost-Groningen kun je snel naar Duitsland of de rest van Europa, maar Colombia kom je niet elke dag. Het is één van de focuslanden waar de Nederlandse regering zich op richt. Denk dat het een mooie kans is voor de ondernemers die meegaan.'

Groene kunststoffen

Voor ondernemer Leon Eikens uit Ter Apel ligt er een diepere reden aan ten grondslag om mee te gaan. 'We moeten snel overstappen naar groene kunststoffen. We delven grondstoffen op dit moment maar dat moet binnen tien tot twintig jaar echt anders, dan moet het groeien op onze akkers. Suikerriet in combinatie met ethanol levert groene kunststofrecepturen op.

Minder gas en olie

En een voorsprong weet Eikens. 'In Colombia en Brazilië zijn ze al tien stappen verder dan in Europa vanwege het klimaat. Daar hebben ze minder gas en olie, waardoor er heel anders gedacht wordt. Ik wil de groep graag laten zien dat we in Nederland en Europa een inhaalslag kunnen maken.'

Deze expeditie gaat denk ik op langere termijn positieve effecten hebben voor onze regio ondernemer Leon Eikens

Positief verrast

'Dat er twee startups meegaan vind ik heel positief. Dat getuigt van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Met een groep kun je echt meer dan in je eentje. Dat deze expeditie georganiseerd wordt heeft me wel positief verrast en gaat denk ik op langere termijn positieve effecten geven voor onze regio,' besluit Eikens zijn verhaal.

SealteQ uit Stadskanaal, Varias uit Veendam, Virol BV uit Scheemda, Bouwbedrijf Mulder uit Nieuwolda, The Phonehouse met onder meer een vestiging in Stadskanaal, Jumbo Supermarkten uit Stadskanaal en Scheemda zijn een greep uit de bedrijven die op11 november in het vliegtuig stappen.

Keihard werken

'We hebben gekozen voor een mix van MKB bedrijven en een aantal grote bedrijven uit de regio Zuid en Oost Groningen. De onderliggende gedachte is ook om te laten zien dat we met elkaar keihard aan het werk zijn om de regio Zuid/Oost-Groningen verder te laten groeien,' geeft Brüns ter verduidelijking aan.

Het toeval wil dat de 'Expeditie Colombia' een week eerder gepland is voordat een missie onder leiding van premier Rutte naar Colombia gaat. De komende weken bereiden de ondernemers zich verder voor op hun reis.