Ook huis raakt beschadigd door botsing met Paddepoelsterbrug

Niet alleen de Paddepoelsterbrug en een binnenvaartschip hebben woensdag schade opgelopen door een botsing; ook een huis dicht bij de brug is beschadigd.

De woning van de familie Hoving heeft scheuren opgelopen en die zijn het gevolg van de botsing, zegt Marcel Hoving.

Woensdag aan het begin van de middag voer een schip tegen de Paddepoelsterbrug. De schade is enorm. Volgens de schipper had hij groen sein en draaide de brug opeens tegen zijn schip aan.

Trilling

'Ik weet zeker dat dit er voor de aanvaring niet was', vertelt Hoving terwijl hij naar de scheuren kijkt. 'Mijn vrouw heeft ook duidelijk een trilling van het huis gevoeld. Zij belde me gisteren in paniek op. Delen van het gips en het stucwerk lagen op de grond.'

Taxatie

Hoving en zijn vrouw hebben inmiddels beelden van een beveiligingscamera bekeken. 'Daarop is te zien dat het een behoorlijke klap is geweest.'

De familie heeft woensdag bezoek gehad van een taxateur van Rijkswaterstaat. Deze instantie bevestigt dat er contact is geweest. 'Over de schadebepaling kunnen wij verder geen inhoudelijke uitspraken doen', aldus een woordvoerder.

Lees ook:

- Paddepoelsterbrug wordt opgetakeld; Van Starkenborghkanaal gestremd

- Schipper: 'Wij hadden groen sein; de brug draaide tegen ons schip aan'