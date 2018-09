Vernieuwingsnetwerk maakt zich bekend in Delfzijl

Twee jaar lang zaten ze onder de radar. Donderdag presenteerden ze zich aan de buitenwereld: het Vernieuwingsnetwerk Delfzijl.

Het gaat om zo'n veertig ondernemers, ambtenaren en inwoners die nadenken over de toekomst van Delfzijl. Doel is om de gemeente een stukje mooier en beter te maken.

Begint met niets

Om de maand kwamen ze bij elkaar, telkens op een andere plek: Wagenborgen, Krewerd, de Brede School Noord. 'Het waren echte brainstormsessies. We begonnen met niets, en als het niks was gooiden we het weer weg', vertelt Drewes Wildeman uit 't Zandt.

Wildeman woont echter niet in de gemeente Delfzijl. Hij mocht regelmatig aanschuiven om met creatieve ideeën te komen.

Love boulevard

Eén van die ideeën is de 'love boulevard' naar het strand in Delfzijl, vertelt deelneemster Maja Dijkstra. 'We hoorden dat het Vennenplein één grote parkeerplaats zou worden voor 350 auto's. Toen dachten we: huh? We willen toch niet tussen al dat blik naar het strand? Dus wilden we het wat meer sexy maken.'

Rick van Niejenhuis zit als ambtenaar van de gemeente Delfzijl bij de groep, en probeerde zijn collega's op het gemeentehuis regelmatig te overtuigen van de plannen: 'Je hebt net kinderen gekregen. Hoe wil jij later met je kinderen over dat plein lopen naar het strand?'

'In je blootje van de blijbaan'

Uiteindelijk zijn de plannen gewijzigd en wordt het Vennenplein - waar je straks nog wel je auto kunt parkeren - een stuk groener.

'We wilden eigenlijk zelfs een roze glijbaan van de dijk, waar jongeren zowat in hun blootje vanaf kunnen glijden. Hebben de ouderen ook nog wat om naar te kijken', vertelt begeleidster van de groep Christine van der Vorm lachend.

Club van 30

Wethouder Meindert Joostens (ChristenUnie) kreeg donderdag in het Muzeeaquarium in Delfzijl het boek overhandigd waar het netwerk de afgelopen jaren aan heeft gewerkt. Hierin staan volgens Van der Vorm 'verbeeldingen waaraan inwoners en ambtenaren aan kunnen zien: zo kan het dus ook'.

Joostens: 'We steunen het netwerk om plannen te verbeteren, zoals ook met het Vennenplein is gebeurd. Ook zien we dat er een club van 30 is - dertig jongeren onder de dertig jaar - die elkaar regelmatig opzoekt om over Delfzijl te praten. Dat stimuleren we graag.'

Het Vernieuwingsnetwerk blijft elke twee maanden bij elkaar komen om over de toekomst van Delfzijl te praten.

Met onderstaand filmpje presenteerde het vernieuwingsnetwerk zich: