Noord Vandaag: Rokers zijn de sigaar

Het is landelijk nieuws: Er komen rookvrije zones in de stad Groningen. Bedrijven of instellingen kunnen een rookvrije zone aanvragen bij de gemeente Groningen. Inmiddels hebben 30 organisaties dat gedaan.

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.

Rokers zijn de sigaar

Hoogleraar sociale psychologie Arie Dijkstra is expert op het gebied van gedragsverandering. In Noord Vandaag vertelt hij onder meer of het realistisch is dat mensen elkaar aanspreken op gedrag in zo'n rookvrije zone. Ook vertelt hij hoe je mensen kan aanspreken die roken op hun gedrag en meer.

Over de brug komen

De klap van gisteren die ontstond doordat een schip tegen de Paddepoelsterbrug aanvoer, was zo hard, dat het zelfs voor schade heeft gezorgd aan het huis pal naast de brug.

Miljoenensubsidie voor aardgasvrij maken

Zes Groninger gemeenten krijgen een miljoenensubsidie vanuit Den Haag. Met het geld worden woningen aardgasvrij gemaakt. Een van die gemeenten is Pekela. Met het geld moeten daar zo'n 600 woningen van het aardgas afgehaald worden.

'Levend reclamebord voor Winsum'

De provincie Groningen is een winnares rijker: de 16-jarige Chantal de Boer uit Winsum is drievoudig wereldkampioen Street Dance geworden, in de categorie hiphop tot 18 jaar. Ze pakte de titel tijdens de World Cup in het Schotse Glasgow en werd vandaag gehuldigd. In Noord Vandaag geeft ze een optreden.