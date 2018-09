Nieuwe dreun voor FC Groningen: uitschakeling in beker

FC Groningen heeft ook in de KNVB Beker een bittere pil geslikt. De uiterst moeizaam presterende ploeg van Danny Buijs verloor in de openingsronde van eerstedivisionist FC Twente: 0-2.

Tegen de verhouding in kwamen de gasten uit Enschede op slag van rust op voorsprong. Javier Espinoza kreeg alle vrijheid om de veelbesproken Sergio Padt te passeren. In de eerste minuten van de tweede helft ontsnapte FC Groningen twee keer aan een nieuwe tegengoal. Eerst trof Aitor de paal, daarna herhaalde Espinosa dat voorbeeld.

Via Peet Bijen scoorde Twente in de 68e minuut alsnog. De verdediger knikte binnen uit een vrije trap. Padt maakte bij het tegendoelpunt bepaald geen sterke indruk. In het restant van het duel behoorde een comeback van de FC geen moment tot de mogelijkheden. Door de uitschakeling in het bekertoernooi moet de FC zich volledig richten op de competitie.