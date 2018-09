Onderzoek naar geluidsoverlast bij nieuwe windparken Delfzijl

De Raad van State gaat onderzoeken of plannen voor twee nieuwe windparken bij Delfzijl voldoen aan de normen voor geluidsoverlast. Dat bleek donderdag bij de zitting in Den Haag.

Omwonenden en Stichting Oldambt Windmolenvrij spanden een procedure aan tegen de uitbreiding van windpark Delfzijl Zuid met 16 molens, met een tiphoogte van ruim tweehonderd meter.

1 decibel te luid

Inwoners van Wagenborgen en Meedhuizen protesteerden tegelijk tegen de bouw van veertien windmolens op windmolenpark Geefsweer dat grenst aan Windpark Delfzijl Zuid. Volgens de tegenstanders is er geen draagvlak onder de bevolking.

Bij een woning aan de Bronsweg in de buurt van Windpark Delfzijl wordt het toegestane aantal decibellen met één overschreden.

'Dat is een overschrijding', zei geluidsdeskundige D. Suverkropp die met Oldambt Windmolenvrij was meegekomen. Of deze overschrijding gevolgen heeft, zal over een aantal weken blijken.

Ruim 90 windturbines

De tegenstanders maken ook bezwaar tegen de aantasting van het landschap en negatieve effecten op hun woon- en leefklimaat.

'We willen in Groningen van het gas af', zei een woordvoerder van de provincie tegen de Raad van State. In 2035 moet een groot deel van de energieopwekking in de provincie duurzaam zijn. Delfzijl is van plan een windconcentratiegebied aan te leggen met 91 tot 116 windturbines.

Uitspraak over de uitbreiding van Windpark Delfzijl Zuid en de windmolens in Geefsweer volgt over een aantal weken.

Lees ook:

- Windmolenbouwers geven geld: bezwaarmakers trekken zich terug

- Hakenkruizen en bedreigingen: zo ver gaat het verzet tegen windmolens

- Jan Mulder: 'Mijn Gronings hart bloedt'

- Dossier windmolens