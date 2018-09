Aanvoerder Te Wierik: 'Gitzwarte avond'

Mike te Wierik is zwaar teleurgesteld in het optreden van FC Groningen tegen FC Twente. Met de verdediger als nieuwe aanvoerder ging de thuisclub in de eerste ronde van de KNVB Beker onderuit (0-2).

Diep door ondergrens

FC Groningen kwam op slag van rust achter. In de tweede helft scoorde Twente opnieuw. De Tukkers troffen na de pauze bovendien twee keer de paal. 'In de tweede helft kon het niet veel slechter', verzucht Te Wierik. 'We zijn diep door de ondergrens gezakt. Twente verdiende de ovewinning en dat is een pijnlijke constatering. Het was een gitzwarte avond. Het was heel echt slecht en er zal wat moeten veranderen, want zo kunnen we niet verder.'

Koppies bij elkaar

Te Wierik heeft ondanks de teleurstellende resultaten vertrouwen in Danny Buijs. 'Ik weet wat de trainer van mij vraagt en ik probeer mijn ding te doen. Als ploeg komt het er echter niet uit. We zullen de koppies bij elkaar moeten houden en gaan zondag voor de drie punten tegen FC Utrecht. We zullen vertrouwen moeten houden, anders kunnen we nu al de handdoek in de ring gooien.'

Lees ook:

- Nieuwe dreun voor FC Groningen: uitschakeling in beker

- Onrust bij stadion FC Groningen na bekernederlaag

- Aangeslagen Nijland na onrust: 'Toon respect voor je medemens'

- Buijs blijft teleurstellen met FC: 'Klap in gezicht'

- Welk cijfer geef jij aan de FC vs Twente?

- Lees terug: FC Groningen onderuit tegen Twente in bekertoerooi