Buijs blijft teleurstellen met FC: 'Klap in gezicht'

Voor Danny Buijs hangt het prille seizoen als nieuwe trainer van FC Groningen voorlopig van teleurstellingen aan elkaar. In de competitie staat zijn ploeg laatste en in de KNVB Beker volgde tegen FC Twente een nieuwe deceptie. In de eerste ronde werd op eigen veld verloren van de eerstedivisionist (0-2).

Heel slecht

"De eerste helft was niet geweldig, maar we hadden wel de controle. Helaas gaven we vlak voor rust een tegengoal weg", aldus Buijs. "In de tweede helft gingen de meest simpele dingen fout. Twente scoorde opnieuw en bovendien kwamen we twee of drie keer goed weg. Het was van onze kant in de tweede helft heel, heel slecht. De onzekerheid sloop in de ploeg. Het hing als los zand aan elkaar. De jongens waren met name met zichzelf bezig."

Afgebroken

Afgelopen zondag kon de vechtlust van de FC in de competitiewedstrijd tegen AZ nog op waardering rekenen van de thuisfans. "Maar alles wat we toen hebben opgebouwd richting ons eigen publiek, hebben we vanavond weer afgebroken", stelt Buijs vast. "Voor iedereen rondom de FC was de tweede helft een klap in het gezicht. Het is nog geen noodsituatie, maar dit is wel zorgwekkend."

Keihard

"Sport is keihard, voor medelijden is geen plaats", weet de jonge FC-trainer. "Zondag wacht een wedstrijd tegen FC Utrecht en dan zullen we er weer moeten staan. De komende dagen zal blijken hoe we met deze teleurstelling omgaan. We kunnen de mouwen opstropen en ons herpakken of we zakken nog verder weg."

